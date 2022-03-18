Как получить максимальную пенсию: юрист дал три совета

Россиянам, которые хотят получать повышенную пенсию в будущем, следует заблаговременно принять меры. В частности, они могут задуматься об устройстве на военную или гражданскую службу, а также о самостоятельном формировании своих пенсионных накоплений. Об этом заявила юрист Любовь Шурыга, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на «Комсомольскую правду».

Она отметила, что в России действует лимит на размер зарплаты, после которого уже не происходит повышение социальных выплат на пенсии. В настоящее время этот размер ограничивается отметкой примерно в 110 тысяч рублей.

Соответственно, те, кому платят такую зарплату или даже выше, пока могут лишь накапливать излишки для того, чтобы воспользоваться ими позже, указала эксперт. Она также подчеркнула, что получать ежегодно максимальные пенсионные баллы нужно в течение всего срока трудовой деятельности.

При соблюдении всех необходимых условий будущему пенсионеру будут полагаться социальные выплаты в размере около 40 тысяч рублей, подчеркнула Шурыга.