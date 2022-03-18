Как россияне могут отправлять согражданам деньги за рубеж

Поскольку Visa и Mastercard прекратили работу в РФ, многие находящиеся за рубежом россияне остались без средств. Их карты, привязанные к этим платежным системам, за границей не работают. Российская платежная система "Мир", которой по-прежнему можно воспользоваться за рубежом, действует далеко не во всех государствах и обслуживается не всеми банками. Решением проблемы для граждан РФ, которые находятся в других странах, могут стать денежные переводы, пишет "Коммерсантъ".

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Как отмечает издание, до недавних пор переводы были не востребованы у россиян. Ими пользовались, в основном, трудовые мигранты. Однако в нынешних реалиях этот на первый взгляд неочевидный способ выходит на первый план.

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Среди ведущих игроков на рынке денежных переводов в России — "Золотая корона" с европейской "дочкой" KoronaPay (по оценкам экспертов, обеспечивает больше 50% международных операций), а также "Юнистрим" и "Контакт" (менее 5%).

Единственная международная компания, присутствовавшая в стране — Western Union (WU, около 40% рынка) — приняла решение покинуть Россию. Ее переводы сейчас доступны только в физических точках отправки. Как утверждают источники "Коммерсанта", система работает с перебоями. Переводы через сайт и приложение в России невозможны. Western Union полностью прекратит деятельность в РФ 24 марта.

Действующие в России системы имеют ограничения по объему переводов в месяц. По общероссийским правилам этот лимит составляет пять тысяч долларов, однако "Золотая корона" позволяет переводить с карты отечественного банка через приложение лишь 300 тысяч рублей в месяц (пять тысяч долларов в пунктах отправки), а "Юнистрим" — 590 тысяч рублей. Отправка из России доступна лишь в национальной валюте, а это влечет за собой потери от конвертации. Через приложение или сайт можно перевести деньги за рубеж самому себе.

Теоретически системы переводов могут быть использованы для конвертации рублей в наличную валюту, отмечает издание. Например, можно переводить, снимать доллары или евро на месте и ввозить обратно в страну. Ввоз валюты в Россию не запрещен, но могут быть ограничения по вывозу из государства, в котором она снимается.

Условия и возможности получения переводов варьируются в зависимости от страны. В Турцию из России можно выслать деньги "Золотой короной" и "Контактом", через приложение, сайт или в физических пунктах. Получить перевод можно в турецких лирах, долларах и евро. В Египте на деле работает только "Золотая корона". У системы "Контакт" в списке стран-получателей это государство есть, но не указаны ни города, ни пункты выдачи. В Объединенных Арабских Эмиратах фактически не представлена ни одна из крупных российских систем переводов. На сайте "Контакта" в списке имеется Дубай, но нет пунктов в нем (есть только Western Union). В Таиланде системы из России тоже не представлены (кроме WU).

В европейских странах самое большое покрытие у "Золотой короны". В Италии и Чехии, например, кроме этой системы есть еще и "Контакт". Во Франции и Черногории работает только "Золотая корона". В Германии представлены "Контакт" и "Золотая корона", но у "Контакта" сеть приема невелика.