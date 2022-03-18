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1 час назад

Опрос: россияне назвали способы экономии в кризис

Мария Иванова

Участники опроса, проведенного сайтом "Рамблер", в сложной экономической ситуации готовы отказаться от путешествий. Экономить на турах намерены 35% респондентов (838 человек).

Опрос: россияне назвали способы экономии в кризис
Фото: Антон Новодережкин/ТАССАнтон Новодережкин/ТАСС

Семь процентов, или 160 опрошенных готовы отказаться от покупки одежды (или тратить на нее меньше денег). По 3% участников опроса (около 70 человек в каждом случае) будут экономить на еде и платной медицине. Один процент (33 человека) выбрали в качестве способа экономии снижение расходов на проезд. Отказаться от покупки лекарств или урезать траты на них готовы 0% респондентов.

Еще 36% участников опроса (853 пользователя) сообщили, что готовы экономить "на чем угодно, лишь бы экономить". Пятнадцать процентов (358 человек) ответили, что вообще не собираются ограничивать расходы.

Опрос проводился на сайте 18 марта. В нем приняли участие 2392 пользователя. Они отвечали на вопрос "На чем вы готовы экономить в сложной экономической ситуации?"

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