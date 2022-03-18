Опрос: россияне назвали способы экономии в кризис

Участники опроса, проведенного сайтом "Рамблер", в сложной экономической ситуации готовы отказаться от путешествий. Экономить на турах намерены 35% респондентов (838 человек).

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС Антон Новодережкин/ТАСС

Семь процентов, или 160 опрошенных готовы отказаться от покупки одежды (или тратить на нее меньше денег). По 3% участников опроса (около 70 человек в каждом случае) будут экономить на еде и платной медицине. Один процент (33 человека) выбрали в качестве способа экономии снижение расходов на проезд. Отказаться от покупки лекарств или урезать траты на них готовы 0% респондентов.

Еще 36% участников опроса (853 пользователя) сообщили, что готовы экономить "на чем угодно, лишь бы экономить". Пятнадцать процентов (358 человек) ответили, что вообще не собираются ограничивать расходы.