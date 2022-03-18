Средняя ставка по вкладам в крупнейших банках России достигла максимума

Центробанк России опубликовал очередные результаты мониторинга ставок по вкладам в десяти крупнейших банках РФ. По итогам первой декады марта средняя максимальная ставка по вкладам выросла до 20,51% с 8,59% в третьей декаде февраля. Об этом говорится в материалах ЦБ.