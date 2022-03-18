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40 минут назад

Средняя ставка по вкладам в крупнейших банках России достигла максимума

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Центробанк России опубликовал очередные результаты мониторинга ставок по вкладам в десяти крупнейших банках РФ. По итогам первой декады марта средняя максимальная ставка по вкладам выросла до 20,51% с 8,59% в третьей декаде февраля. Об этом говорится в материалах ЦБ.

Средняя ставка по вкладам в крупнейших банках России достигла максимума
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В Банке России отметили, что ставка достигла максимума за все время мониторинга, который регулятор ведет с июля 2009 года. Скачок произошел после экстренного повышения ЦБ ключевой ставки до рекордных 20% годовых.

В список банков, данные которых использует Центробанк России для мониторинга ставок, входят Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, Россельхозбанк, банк «ФК Открытие», Райффайзенбанк, «Тинькофф банк», Московский кредитный банк и Промсвязьбанк.

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