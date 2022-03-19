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37 минут назад

Мурашко оценил ситуацию на рынке лекарств

Елена Прошина

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в эфире канала «Россия 24» заявил, что ведомство не наблюдает каких-либо проблем с жизненно необходимыми препаратами в России. Скачки цен на них также не отмечаются. Об этом пишет РИА «Новости».

Мурашко оценил ситуацию на рынке лекарств
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Компании подтверждают поставку препаратов на российский рынок. Жизненно важные лекарственные препараты: полный список обеспечивается. В формате, в том числе регулирования цен, у нас действует нормативно закрепленное регулирование, поэтому никаких скачков, проблем не возникает», - отметил Мурашко.

Он рассказал, что россияне массово скупают лекарства, пытаются сделать запас на несколько месяцев. По его мнению, этого не следует делать, так как лекарственные препараты как производятся непосредственно в России, так и поставляются.

Ранее сообщалось, что глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн на оперативном совещании «Единой России» заявил о необходимости государственного регулирования цен на конкретные товары и услуги. В перечень товаров должны, по его мнению, войти детские товары, лекарства, продукты питания.

Личный счет,Михаил Мурашко,Александр Хинштейн,Единая Россия,
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