В России с 1 апреля проиндексируют пенсии

Социальные пенсии в России будут проиндексированы на 8,6% с 1 апреля, это затронет порядка 4 млн россиян. Для индексации из федерального бюджета будет направлено 33,7 млрд рублей, сообщили в субботу журналистам в пресс-службе Минтруда России с ссылкой на вышедшее постановление правительства страны.

Фото: РИА Новости РИА Новости

"Индексация социальных пенсий в 2022 году составит 8,6%. Соответствующее постановление правительства опубликовано в субботу", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для индексации из федерального бюджета будет направлено 33,7 млрд рублей до конца текущего года. Всего индексация затронет порядка 4 млн получателей социальных пенсий и пенсий по государственному пенсионному обеспечению.

"Индексация социальных пенсий производится ежегодно 1 апреля с учетом темпов роста прожиточного минимума пенсионера за прошедший год", - уточнили в Минтруде.

В министерстве напомнили, что индексация социальных пенсий в 2022 году была запланирована на уровне 7,7%, что определяется как соотношение величины прожиточного минимума пенсионера за 2021 год к аналогичной величине за 2020 год.

"С учетом принятых в 2021 году решений президента об индексации прожиточного минимума и страховых пенсий на 8,6%, социальные пенсии с 1 апреля 2022 года индексируются также на 8,6%", - добавили в пресс-службе.