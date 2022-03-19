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1 час назад

В Грузии назвали незаконным использование карт "Мир" в стране

Елена Прошина

В Национальном банке Грузии заявили, что банки страны не обслуживают карты российской платежной системы «Мир». В связи с этим их прием на грузинской территории является нарушением закона. Об этом пишет ТАСС.

В Грузии назвали незаконным использование карт "Мир" в стране
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Систему «Мир» в Грузии не обслуживает ни один коммерческий банк или провайдер платежного обслуживания», - отметили сотрудники финансового регулятора.

В Нацбанке добавили также, что если компании начнут принимать российские карты к оплате, то это будет нарушением закона Грузии «О платежной системе и платежных услугах». И, соответственно, «будет квалифицироваться как незаконная коммерческая деятельность».

Россиянам дали пояснения по использованию банковских карт в новых условиях

Отмечается, что ранее грузинская авиакомпания Georgian Airways разрешила использовать карты «Мир» для оплаты своих услуг, но через некоторое время убрала их из своей системы покупки билетов.

Ранее сообщалось, что многие грузинские банки отказываются открывать вклады для граждан России и Белоруссии. В тех же банках, где это технически возможно, процесс открытия счета сопряжен со значительными трудностями.

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