В Грузии назвали незаконным использование карт "Мир" в стране

В Национальном банке Грузии заявили, что банки страны не обслуживают карты российской платежной системы «Мир». В связи с этим их прием на грузинской территории является нарушением закона. Об этом пишет ТАСС.

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«Систему «Мир» в Грузии не обслуживает ни один коммерческий банк или провайдер платежного обслуживания», - отметили сотрудники финансового регулятора.

В Нацбанке добавили также, что если компании начнут принимать российские карты к оплате, то это будет нарушением закона Грузии «О платежной системе и платежных услугах». И, соответственно, «будет квалифицироваться как незаконная коммерческая деятельность».

Отмечается, что ранее грузинская авиакомпания Georgian Airways разрешила использовать карты «Мир» для оплаты своих услуг, но через некоторое время убрала их из своей системы покупки билетов.