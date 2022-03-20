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54 минуты назад

Россиянам раскрыли нюансы инвестирования в золото

Елена Прошина

Россиянам дали совет о вложении средств в золото в кризисный период.

Россиянам раскрыли нюансы инвестирования в золото
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Аналитик «Фридом Финанс» Владимир Чернов посоветовал гражданам России приобретать золото для инвестиций в банках. Об этом сообщает «Прайм»

«Если физическое лицо будет владеть драгоценным металлом более трех лет и у него останутся документы, подтверждающие его покупку, то он освобождается от уплаты НДФЛ», - заявил аналитик.

По его словам, хранить дома золото небезопасно, а в банках можно это делать за определенную плату. Следует беречь слиток, поскольку даже небольшое повреждение снижает его цену.

Ранее президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, разрешивший россиянам покупать слитки драгоценных металлов за иностранную валюту. Продавать физлицам золото и прочие драгоценные металлы в слитках могут уполномоченные банки.

Эта мера поможет гражданам, которые имеют иностранную валюту, выгодно вложить средства. Кроме того, валюта вновь вернется в оборот и поможет российской экономике.

С 1 марта в РФ также был отменен налог на добавленную стоимость в размере 20% при покупке инвестиционного золота физлицами.

Личный счет,Владимир Чернов,Владимир Путин,
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