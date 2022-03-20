Россиянам дали советы по сохранению сбережений

Эксперты дали россиянам советы по сохранению сбережений. Об удачных способах инвестирования накоплений они рассказали Telegram-каналу «Подмосковье Z сегодня».

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Специалисты порекомендовали обратить внимание на альтернативные иностранные валюты. К примеру, можно открыть вклад в китайском юане. В июне 2021 года доля азиатской валюты в резервах России составляла 13 процентов, сейчас она может увеличиться примерно до 22. Однако россиян предупредили, что юань отличается высокой волатильностью и может обвалиться.

Еще одним популярным решением названо открытие вкладов в рублях на выгодных условиях. Ставки в ведущих банках страны превышают 20 процентов. Кроме того, вклады до 1,4 миллионов рублей застрахованы, сумму можно вернуть в случае банкротства организации. При открытии вкладов стоит присмотреться к таким системно значимым банкам, как «Сбербанк», ВТБ, «Газпромбанк», «Россельхозбанк», «Альфа-банк» и другие.

Эксперты посоветовали обратить внимание на драгоценные металлы. Это золото, серебро, платина и палладий. Золото дорожает пять торговых сессий подряд и сейчас цена на него поднялась более чем на семь процентов. Кроме того, с 1 марта 2022 года отменен НДС при покупке слитков для физических лиц. Это делает драгоценный металл выгодным инструментом инвестирования.

Ранее доцент кафедры Национальной экономики РУДН, кандидат экономических наук Сергей Зайнуллин назвал способы использования финансов в кризис.