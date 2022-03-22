Клиентов банков разделят на группы риска

В России появится информационная платформа «Знай своего клиента», которая разделит клиентов банков на три категории по степени риска совершения подозрительных операций. Такой закон вступает в силу 22 марта.

Фото: © Игорь Самохвалов/ПГ © Игорь Самохвалов/ПГ

Информационную платформу создадут на базе Банка России. В этой системе кредитные организации в режиме реального времени смогут узнать, проводил ли заёмщик сомнительные операции. Компании и индивидуальных предпринимателей в зависимости от этого разделят на три группы риска: высокую, среднюю и низкую.