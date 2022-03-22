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1 час назад

Клиентов банков разделят на группы риска

Парламентская газетаПарламентская газетаиещё 2

В России появится информационная платформа «Знай своего клиента», которая разделит клиентов банков на три категории по степени риска совершения подозрительных операций. Такой закон вступает в силу 22 марта.

Клиентов банков разделят на группы риска
Фото:  © Игорь Самохвалов/ПГ © Игорь Самохвалов/ПГ

Информационную платформу создадут на базе Банка России. В этой системе кредитные организации в режиме реального времени смогут узнать, проводил ли заёмщик сомнительные операции. Компании и индивидуальных предпринимателей в зависимости от этого разделят на три группы риска: высокую, среднюю и низкую.

Подозрительными будут считать операции с денежными средствами или иным имуществом, предположительно совершаемые для отмывания доходов, полученных преступным путём, и финансирования терроризма.

Личный счет,Банк России,
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