Какие напитки исчезнут, а какие останутся на российском рынке

Из-за санкций ассортимент в российских продуктовых магазинах меняется. Зарубежные поставщики уходят с рынка полностью или частично, и у покупателей возникает вопрос — что мы теперь будем есть, а еще — что мы будем пить? Издание kp.ru разбиралось, какие алкогольные и безалкогольные напитки россияне смогут покупать, а какие нет, и какими будут цены в этих сегментах.

Фото: Александр Рюмин/ТАСС Александр Рюмин/ТАСС

Алкоголь

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Как рассказал руководитель Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз, раньше Россия получала из-за рубежа 99% виски, рома, джина и текилы; 50% вина; 30% коньяка; 5% пива и 2% водки. Очевидно, что теперь эти цифры будут другими.

Водка

С поставками любимого спиртного напитка в России проблем не ожидается, пишет издание. Почти в каждом регионе есть водочные заводы, а сырье производится внутри страны.

Пиво

Сырьем для производства пива Россия тоже обеспечена. Ячменный солод используется преимущественно местный, а вместо хмеля из Германии некоторые заводы уже стали закупать тот же продукт из КНР. Разумеется, в России тоже растет хмель. Например, он поставляется из Липецкой области и Чувашии.

Однако же любителям чешского, датского и голландского пива придется отказаться от своих привычек. Такие компании, как Heineken, Carlsberg, Staropramen, Plzenský Prazdroj (марки Velkopopovický Kozel, Pilsner Urquell, Gambrinus) уходят с российского рынка, по крайней мере временно.

К тому же, наибольшая часть отечественного пива производится на заводах, которые находятся в России, но принадлежат иностранным игрокам. Семьдесят процентов пенного напитка, который изготавливается в стране, делают в пивоварнях трех зарубежных компаний — Carlsberg, Heineken и InBev Efes. Так, бренд "Балтика" принадлежит датской Carlsberg. "Охотой" и "Тремя медведями" владеет Heineken. Однако западные хозяева лишь прекратили импортировать в Россию, а собственное производство здесь не сворачивают.

Вино

Что касается зарубежных вин, то здесь больших изменений ожидать не стоит, говорят эксперты. Как отметила руководитель отдела аналитики исследовательской компании NTech Дарья Акимова, в большинстве случаев ввоз алкоголя из Европы не подпадает под санкционные запреты.

"К поставкам в Россию запрещены предметы роскоши стоимостью от 300 евро. На винный рынок это ограничение не влияет никак, так как вина Франции стоят в среднем 4 евро за 1 литр, Португалии — не больше 2 евро за 1 литр. Шампанское — 15-20 евро за бутылку. Вина с таможенной ценой от 300 евро и выше в Россию поставляют считанные производители, доля их на рынке очень мала", — рассказала Акимова.

Доставлять же вина из европейских стран в Россию можно через Казахстан, с которым у РФ нет таможенных границ, пишет kp.ru.

Виски, джин, текила, ром

Производители крепких напитков приостановили экспорт в Россию. Среди них американская Brown-Forman (Jack Daniel’s) и британская Diageo (Johnnie Walker, White Horse, Captain Morgan). Однако эксперты полагают, что теми или иными обходными путями такой алкоголь в РФ в любом случае попадет. Правда, такие марки из США, как Jim Beam и Jack Daniel’s, станут слишком дорогими. Акимова также считает, что на российском рынке появятся новые бренды крепкого спиртного.

Безалкогольные напитки

Газировка

The Coca-Cola Company приостановила деятельность в России, но пока непонятно, что будет с ее заводами, которые находятся внутри страны. Информации об этом не поступало, отмечает издание. Около 10 предприятий, выпускающих напитки под брендами Coca-Cola, Sprite, Fanta, BonAqua, "Добрый", Rich, "Моя семья", расположены в нескольких российских регионах. Пока известно только о повышении цен: Coca-Cola, Sprite, Fanta станут дороже на 14%.

PepsiCo сворачивает поставки напитков Pepsi, 7Up, Mirinda, но сохраняет в России производство молочных продуктов и детского питания ("Домик в деревне", "Веселый молочник").

Эксперты говорят, что без газировки российские покупатели в любом случае не останутся. "Байкал" и "Тархун" никуда не делись. Напитки такого типа производится в десятке регионов.

Чай и кофе

Основные поставщики кофе в РФ — Бразилия, Колумбия, Вьетнам — не отказываются от сотрудничества, но возникают сложности с логистикой и оплатой из-за ослабления рубля, рассказал главный экономист информационно-аналитического центра TeleTrade Марк Гойхман.

"Хотя полного дефицита не будет, вероятно заметное сокращение поставок и удорожание кофе примерно в соответствии с изменением курса рубля", — отметил эксперт.

Гойхман также сообщил, что доля чая отечественного производства на российском рынке составляет 1%.

"Закупаем мы чай, включая тот, что расфасовывается на российских предприятиях, преимущественно в Шри-Ланке, Индии, Кении, Китае. Проблемы и перспективы — примерно те же, что и с кофе", — добавил он.