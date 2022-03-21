Беспошлинный порог для зарубежных онлайн-покупок повысят до тысячи евро

Порог беспошлинной покупки товаров в зарубежных интернет-магазинах в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) повысят с €200 до €1 тысячи. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник на совещании со своими заместителями, передает ТАСС .

«По предложению России в ЕАЭС будет повышен порог беспошлинной покупки в зарубежных интернет-магазинах с нынешних 200 [евро] до €1 тыс. Требования к весу посылки останутся прежними - не больше 31 кг», - подчеркнул глава кабмина.

Ранее в Минфине заявили, что повышение лимита беспошлинной интернет-торговли позволит снизить дефицит определенных категорий товаров, связанный с нарушениями привычных логистических цепочек поставок в условиях санкционного давления. До настоящего времени действовал порог беспошлинного ввоза товаров интернет-торговли в ЕАЭС для физлиц в 200 евро. Его ввели с 1 января 2020 года (до этого порог составлял 500 евро в течение 2019 года, а до 2019 года - 1 тыс. евро).