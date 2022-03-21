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14 минут назад

Беспошлинный порог для зарубежных онлайн-покупок повысят до тысячи евро

Лера Букина

Порог беспошлинной покупки товаров в зарубежных интернет-магазинах в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) повысят с €200 до €1 тысячи. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник на совещании со своими заместителями, передает ТАСС.

Беспошлинный порог для зарубежных онлайн-покупок повысят до тысячи евро
Фото: ТАССТАСС

«По предложению России в ЕАЭС будет повышен порог беспошлинной покупки в зарубежных интернет-магазинах с нынешних 200 [евро] до €1 тыс. Требования к весу посылки останутся прежними - не больше 31 кг», - подчеркнул глава кабмина.

Решение одобрил Совет Евразийской экономической комиссии. Мера будет действовать до 1 октября 2022 года, указал Мишустин.

Ранее в Минфине заявили, что повышение лимита беспошлинной интернет-торговли позволит снизить дефицит определенных категорий товаров, связанный с нарушениями привычных логистических цепочек поставок в условиях санкционного давления. До настоящего времени действовал порог беспошлинного ввоза товаров интернет-торговли в ЕАЭС для физлиц в 200 евро. Его ввели с 1 января 2020 года (до этого порог составлял 500 евро в течение 2019 года, а до 2019 года - 1 тыс. евро).

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