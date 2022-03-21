Названа отрасль с самыми большими зарплатами в России

Наибольшую зарплату граждане России получают в отрасли добычи нефти и газа. Об этом свидетельствуют данные исследования РИА Новости.

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На второй строчке - госслужба. Высокая заработная плата выплачивается также в сфере «Профессиональная и научная деятельность» (сюда входит аудит, право, бухучет, архитектура, ветеринария и другое).

Также исследование показало, в каких регионах зафиксирована наибольшая зарплата. Так, Сахалин лидирует по данному показателю. Там занятые в добывающей отрасли получают в среднем 206 тыс. рублей в месяц. Эта сумма превышает зарплату московских финансистов (второе место), которая приближается к 200 тыс.

Следом идут нефтяники из Ямало-Ненецкого автономного округа — их средний заработок достигает 179 тыс. рублей. В прошлом году номинальные зарплаты в среднем по стране выросли на 9,8 процента, до 49 тыс. рублей (с учетом выплаты НДФЛ).

Отмечается, что в 18 регионах даже в самых успешных отраслях работникам не платят больше 45 тыс. рублей в месяц. Среди регионов с наименьшим размером зарплаты — Ивановская область, Республика Мордовия, Республика Калмыкия, Кировская область и Алтайский край.