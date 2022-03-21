Сбербанк и ВТБ снизили ставки по рублевым вкладам

Сбербанк и ВТБ начали снижать ставки по вкладам в рублях после решения ЦБ оставить ключевую ставку на уровне 20%, пишет РБК со ссылкой на данные банков.

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Доходность «СберВклада» при открытии депозита онлайн сроком на три месяца сейчас составляет 18%, если клиент не подключит годовую подписку «СберПрайм+». Для вкладчиков с подпиской максимальная доходность составит 19%. Еще 18 марта ставки по «СберВкладу» составляли 20 и 21% соответственно.

Доходность размещения средств на «СберВкладе» на более длительный срок уменьшилась с 15% до 14% при открытии депозита на шесть месяцев и с 13 до 11% для годовых депозитов.

Представитель Сбера пояснил, что банк решил скорректировать ставки в связи со стабилизацией спроса. Ставки по валютным вкладам ставки также изменились «в соответствии с общим трендом».

Как следует из информации на сайте ВТБ, ставка по депозиту «Вклад Первый» сроком на три месяца снизилась с 21 до 18% при выплате процентов в конце срока. Доходность по тому же депозиту, но с капитализацией процентов тоже упала на 3 п.п., до 18,27% годовых. Ставки по шестимесячному вкладу «Новое время» снизились с более чем 20% до 16,54%. Ставка 21% доступна по накопительному счету «Сейф», однако такой вид счета подразумевает, что банк может поменять по нему условия в одностороннем порядке.