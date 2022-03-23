Банки установили плату за выпуск карты UnionPay

Китайская платежная система UnionPay на фоне приостановки работы в России популярных Visa и Mastercard стала пользоваться большим спросом у клиентов, банки, которые выдают такую карту, не справляются с наплывом и периодически приостанавливают выдачу китайского «пластика».

Фото: РИА Новости РИА Новости

Получить карту на руки можно только в шести российских кредитных организациях. За выпуск карты UnionPay клиенту Газпромбанка придется заплатить 15 тыс. рублей, а Россельхозбанка – до 9,5 тыс. рублей. Пластиковую карту также можно получить в «Солидарности», Примсоцбанке и «Почта банке», при этом в последнем ее можно выпустить моментально в виртуальном формате. В Промсвязьбанке карта китайской платежной системы доступна только для зарплатных клиентов при одобрении работодателя.

Остальные банки сейчас карты UnionPay клиентам на руки не выдают – при этом часть из них обещает пластик только в мае.