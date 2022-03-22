Россияне забрали из банков в феврале ₽1,2 трлн

За февраль 2022 года средства населения в банках снизились на 1,2 трлн рублей. Об этом сообщается на сайте Банка России.

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«В целом за февраль средства населения снизились на 1,2 трлн руб. или на 3,5%. Главным образом — в последнюю неделю месяца»,— отметил регулятор.

Отток связан с тем, что в условиях санкций возник отрицательный информационный фон, который способствовал увеличению спроса россиян на наличность, пояснил ЦБ.

Однако после роста ключевой ставки до 20%, произошло увеличение ставок по депозитам. Это позволило не только удержать отток средств из банков, а также восстановить приток денег на срочные рублевые банковские депозиты, указали в ЦБ. Это помогло стабилизировать спрос на наличность.

14 марта «Известия» сообщили о том, у россиян на руках накоплено более $90 млрд в банкнотах, что является рекордом. Экономисты посчитали, что население продолжит увеличивать запас валюты на руках, и к концу первого квартала 2022 года ее общая сумма может увеличиться до $100 млрд.