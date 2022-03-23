Россиянам напомнили о единовременной выплате в 20 тысяч рублей

Российские граждане могут получить от государства 20 тысяч рублей в качестве единовременной выплаты. Денежные средства доступны для россиян при соблюдении определенных условий, пишет PRIMPRESS.

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«Государство готово поддержать разовой выплатой всех граждан, которые решатся взять в свою семью ребенка из детского дома», – пишет издание.

Речь идет о единовременном пособии на приемного ребенка. Размер такого пособия от государства составляет в среднем по стране порядка 20, 500 рублей, однако во многих регионах суммы выше. Например, в Приморском крае из-за действия районных коэффициентов выплата возрастает до 26, 614 рублей.

PRIMPRESS отмечает, что право на такое единовременное пособие имеют как приемные родители, так и те, кто оформил над ребенком опекунство.