Части россиян анонсировали повышение пенсий

Замдекана экономического факультета РУДН Елена Григорьева заявила, что ряду граждан повысят пенсии с 1 апреля. Об этом она рассказала в интервью агентству «Прайм».

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Григорьева анонсировала повышение социальных пенсий и пенсий по государственному обеспечению. С 1 апреля их размер вырастет на 8,6 процента. Она сообщила, что мера затронет четыре миллиона россиян.

«Эффективность системы пенсионного обеспечения — это приоритетная задача государства, закрепленная Конституцией России (часть 6, статья 75). Такая эффективность обеспечивается в том числе регулярной индексацией всех видов пенсионного обеспечения», — отметила экономист.

Специалист добавила, что социальные пенсии получают и дети-инвалиды. При этом ряд граждан имеют право на две выплаты — среди них участники ВОВ и инвалиды по военной травме.