Россияне назвали популярные сферы для подработки

Самыми популярными сферами, которые россияне выбирают в качестве подработки, стали строительство и транспорт. Большинство при этом рассчитывает получать от подработки до 30 тыс. рублей в месяц, свидетельствуют результаты опроса сервиса "Работа.ру", имеющиеся в распоряжении ТАСС.

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В исследовании приняли участие более 3,7 тыс. пользователей сервиса из всех регионов России, которые находятся в поисках подработки.

"14% опрошенных жителей России находятся в поиске подработки в сфере строительства. 12% респондентов рассказали, что ищут дополнительную занятость в отрасли транспорта и логистики, а 11% - в сфере IT", - говорится в результатах исследования.

По 8% участников исследования отметили, что хотели бы подрабатывать в сфере производства и агропрома или в бытовых услугах. Еще 6% опрошенных указали, что рассматривают подработку в отрасли дизайна, а 5% - в сфере образования. Еще 4% респондентов хотели бы получать дополнительный заработок от работы в отрасли охраны, а по 3% - в маркетинге или бухгалтерии.