Россияне отказываются от кредитов

Количество потребительских кредитов за первые две недели марта снизилось в два раза по сравнению с тем же периодом в феврале. Об этом сообщили в бюро кредитных историй «Эквифакс». По данным аналитиков, за последний зимний месяц банки одобрили почти 2 млн потребительских ссуд на 487,9 млрд рублей, а за первую половину марта — всего 500 000 кредитов. В конце февраля Центробанк поднял ключевую ставку с 9,5% до 20%.

Фото: ТАСС ТАСС

По данным бюро, в апреле 2020 года — первый месяц самоизоляции — россиянам одобрили 550 000 кредитов наличными, в мае их было уже 712 000.

Видео дня

Аналитики рассказали, что точкой перелома для многих кредиторов стало 26 февраля 2022 года, когда выдачи снизились более чем на 60% по сравнению с 19 февраля.

«Следующей точкой перелома стало 1 марта, когда после некоторого восстановления рынок зафиксировался на уровне 50% от выдач в феврале», — объяснил представитель бюро.

При этом аналитики не раскрыли данные о количестве и объёме выданных потребкредитов в абсолютном выражении.

В «Эквифаксе» добавили, что в последнее время банки значительно ужесточили требования к заёмщикам. Средний срок кредита сократился с 32 до 23 месяцев, а средняя сумма ссуды упала до 130 000 рублей.

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), за первую неделю марта зафиксировано снижение заявок физлиц на кредиты в банках на 53% по сравнению с тем же периодом 2021 года и на 55% — к февралю 2022-го.

«И заёмщики, и банки в условиях неопределённости и резкого роста ключевой ставки стараются не совершать резких движений и более склонны к занятию выжидательной позиции. По нашему мнению, в ближайшие месяцы рост ставок в результате санкционного давления станет определяющим фактором для кредитного рынка, где можно ожидать существенного спада, сравнимого с карантинными апрелем — маем 2020 года», — подчеркнул директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Выдача кредитов в России упала из-за резкого повышения ключевой ставки, заявил управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин. По этой же причине россияне стали отказываться от рыночной ипотеки в пользу льготной.

«Динамика могла бы быть более позитивной, если бы она не сопровождалась девальвацией рубля, ростом цен и уходом с рынка многих зарубежных производителей и продавцов», — добавил собеседник РБК.