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1 час назад

Россиян предупредили об опасности оплаты картами Visa и Mastercard

Лера Букина

После блокировки платежных систем Visa и Mastercard в России в связи с экономическими санкциями некоторые мошенники решили разработать новую схему обмана россиян. Об этом сообщают «Известия».

Запрет предполагает отсутствие возможности оплатить такими картами покупку в иностранном интернет-магазине и услуги иностранного онлайн-сервиса. Злоумышленниками предлагается обход данного запрета. Так, они публикуют объявления в соцсетях и рассылают сообщения в мессенджерах.

«Они обещают гражданам провести платеж в иностранном интернет-магазине или оплатить зарубежный онлайн-сервис. Также гражданам предлагают оформить карту Visa или Mastercard, которой можно расплачиваться за рубежом. Реклама может вести либо на сайт псевдопосредника, либо на его личную страницу, — заявил руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов.

Мошенники начали применять новые схемы после отключения банков от SWIFT

От «клиента» требуется оплата услуги посредничества и предоставление персональных данных для оформления карты. В действительности никакой услуги не оказывается, а данные используются для хищения остальных денежных средств пользователя.

Стоимость такого «посредничества» может доходить до 130 тыс. рублей. Также зачастую мошенники направляют жертве форму для оплаты услуги (например, стримингового сервиса) и комиссии «посреднику». В итоге происходит хищение средств.

Ранее МВД России предупредило, что для совершения дистанционных хищений мошенники используют информацию о международных санкциях. В частности, предлогом для получения данных о карте служит информация об отключении российских кредитно-финансовых учреждений от международной платежной системы.

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