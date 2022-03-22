После блокировки платежных систем Visa и Mastercard в России в связи с экономическими санкциями некоторые мошенники решили разработать новую схему обмана россиян. Об этом сообщают «Известия».

Запрет предполагает отсутствие возможности оплатить такими картами покупку в иностранном интернет-магазине и услуги иностранного онлайн-сервиса. Злоумышленниками предлагается обход данного запрета. Так, они публикуют объявления в соцсетях и рассылают сообщения в мессенджерах.

«Они обещают гражданам провести платеж в иностранном интернет-магазине или оплатить зарубежный онлайн-сервис. Также гражданам предлагают оформить карту Visa или Mastercard, которой можно расплачиваться за рубежом. Реклама может вести либо на сайт псевдопосредника, либо на его личную страницу, — заявил руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов.

От «клиента» требуется оплата услуги посредничества и предоставление персональных данных для оформления карты. В действительности никакой услуги не оказывается, а данные используются для хищения остальных денежных средств пользователя.

Стоимость такого «посредничества» может доходить до 130 тыс. рублей. Также зачастую мошенники направляют жертве форму для оплаты услуги (например, стримингового сервиса) и комиссии «посреднику». В итоге происходит хищение средств.