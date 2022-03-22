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1 час назад

ГД одобрила в I чтении законопроект об ограничении применения плавающей ставки по кредитам

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Госдума приняла в первом чтении законопроект, которым предусмотрен запрет применения переменной процентной ставки по договорам потребительского кредита (займа), в том числе обеспеченным ипотекой, заключенным на срок более 20 лет и менее чем один год. Документ был инициирован председателем комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым и сенаторами Николаем Журавлевым и Мухарбием Ульбашевым.

Госдума ограничила применение плавающих ставок по кредитам населению
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Установленный законопроектом запрет на предоставление кредитов с переменной процентной ставкой на срок менее года позволяет не усложнять условия кредитования в таких случаях, в том числе в силу дополнительных требований по информированию заемщиков. Для граждан с очень высокими доходами, которые хорошо понимают возможные риски, связанные с изменением ставок, кредиты с переменными ставками допустимы", - говорится в пояснительной записке.

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В законопроекте кредиты (займы) с переменной процентной ставкой разрешено выдавать без ограничений в случае, если сумма предоставленного потребительского кредита либо сумма обязательства по предоставлению потребительского кредита превосходит максимальный размер кредита (займа), установленный правительством по согласованию с Банком России для отдельных видов потребкредитов с учетом региональных особенностей. Для основной группы заемщиков переменные ставки также являются допустимыми, но в целях защиты их интересов возможное увеличение ставок и (или) срока возврата кредита должно быть ограничено, указывают авторы документа. Законопроект содержит условия применения и формулу расчета значения переменной процентной ставки по определенным видам потребкредитов с учетом региональных особенностей.

Законопроектом предлагается установить следующие обязанности для кредиторов: размещать в местах оказания услуг, в том числе в интернете, информацию об условиях увеличения значения переменной процентной ставки по договору потребкредита и уведомлять заемщика способом, предусмотренным договором, об изменении переменной процентной ставки не позднее 15 дней до начала периода, в течение которого будет применяться измененная переменная процентная ставка. Кредитор также будет обязан довести до заемщика обновленный график платежей по договору потребительского кредита и информацию о полной стоимости кредита.

ЦБ наделяется правом установить максимальную допустимую долю кредитов с переменной процентной ставкой, размер которой исчисляется от общего объема кредитов и (или) займов соответствующего вида, предоставленных кредитной организацией и (или) некредитной финансовой организацией в течение текущего квартала, а также период, на который устанавливается такая максимальная допустимая доля кредитов. Таким правом ЦБ сможет воспользоваться в случае, если объем выдаваемых кредитов с переменной процентной ставкой будет сопряжен с рисками для финансовой устойчивости банковской системы РФ.

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