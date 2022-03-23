Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+8° в 
USD 104.07EUR 114.78
Войти в почту
26 минут назад

По 6 тысяч: некоторым пенсионерам могут дать надбавку

Лера Букина

Россиянам, работавшим в советский период, полагается прибавка к пенсии. Об этом напомнили представители Пенсионного фонда России, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на портал PensNews.

По 6 тысяч: некоторым пенсионерам могут дать надбавку
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В ведомстве подчеркнули, что максимальный размер прибавки — 6 338 рублей. Для получения такой выплаты требуется стаж работы не менее 20 лет в период существования СССР.

Что касается расчета, то он осуществляется по следующей схеме: добавляется по 1% за каждый отработанный год до 1992 и 10% за каждый год в период с 1992 по 2002 годы.

Кроме того, для назначения пенсионеру правильного коэффициента при расчете социальных выплат необходимо также брать во внимание и стаж в начале нулевых годов, а именно до 2002. В таком случае пенсионер сможет рассчитывать на коэффициент 0,55.

В ПФР отметили, что сумма выплаты будет также зависеть как от региона, где работал гражданин, так и от условий его работы.

Ранее сообщалось, что индексация социальных пенсий в России в этом году будет произведена с 1 апреля. На нее будет выделено 33,7 млрд руб., она затронет порядка 4 млн человек. Индексация составит 8,6%.

16 марта президент Владимир Путин поручил повысить размер прожиточного минимума, минимальный размер оплаты труда, зарплаты бюджетников и все социальные выплаты, включая пенсии. По словам главы государства, рост цен серьезно бьет по доходам людей, и надо реагировать соответственным образом, чтобы реальные доходы населения не падали.

Личный счет,Владимир Путин,Пенсионный фонд РФ,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители