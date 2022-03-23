По 6 тысяч: некоторым пенсионерам могут дать надбавку

Россиянам, работавшим в советский период, полагается прибавка к пенсии. Об этом напомнили представители Пенсионного фонда России, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на портал PensNews.

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В ведомстве подчеркнули, что максимальный размер прибавки — 6 338 рублей. Для получения такой выплаты требуется стаж работы не менее 20 лет в период существования СССР.

Что касается расчета, то он осуществляется по следующей схеме: добавляется по 1% за каждый отработанный год до 1992 и 10% за каждый год в период с 1992 по 2002 годы.

Кроме того, для назначения пенсионеру правильного коэффициента при расчете социальных выплат необходимо также брать во внимание и стаж в начале нулевых годов, а именно до 2002. В таком случае пенсионер сможет рассчитывать на коэффициент 0,55.

В ПФР отметили, что сумма выплаты будет также зависеть как от региона, где работал гражданин, так и от условий его работы.

Ранее сообщалось, что индексация социальных пенсий в России в этом году будет произведена с 1 апреля. На нее будет выделено 33,7 млрд руб., она затронет порядка 4 млн человек. Индексация составит 8,6%.