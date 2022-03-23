Названы самые высокооплачиваемые вакансии в регионах

Вакансия водителя грузового автомобиля в Туле стал самой высокооплачиваемой в марте на сервисе Superjob среди городов с населением до 500 000 человек. Работодатель готов платить сотруднику минимум 210 000 рублей в месяц, сообщает РБК. Далее следует вакансия водителя карьерного самосвала в Якутске, его минимальная зарплата достигает 160 000 рублей в месяц. В феврале на SuperJob самой прибыльной оказалась специальность стоматолога-универсала.

Фото: ТАСС ТАСС

Третье место в марте по уровню зарплаты занял главный специалист по технологическим решениям в Вологде. Ему обещают от 150 000 рублей ежемесячно. Далее идёт вакансия системного администратора, которого ищет компания из Калининграда. Организация планирует платить ему минимум 120 000 рублей. Пятую строчку рейтинга занимает предложение для водителя-экспедитора категории Е в Мурманске с зарплатой от 115 000 рублей в месяц.

В Пскове больше всего будет получать менеджер по продажам, а в Архангельске — руководитель службы информационных технологий. В Улан-Удэ в рейтинге зарплат лидирует должность менеджера по развитию торговой сети, а в Твери — управляющего магазином.

В целом по России самыми высокооплачиваемыми стали вакансии программистов, руководителей, инженеров, специалистов по продажам и квалифицированных рабочих. Исследователи Superjob рассматривали 24 000 вакансий сервиса в городах с населением до 500 000 человек.