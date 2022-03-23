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1 час назад

В феврале россияне получили более 1,1 млн новых кредитных карт

Газета.RuГазета.Ruиещё 1

В феврале 2022 года банки выдали гражданам более 1,11 млн кредитных карт. Это на 23% больше, чем за февраль 2021 года, сообщили «Газете.Ru» в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).

В феврале россияне получили более 1,1 млн кредитных карт
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По данным НБКИ, в январе 2022 года россияне получили 1 млн кредиток.

Больше всего новых карт в феврале выдали в Москве (+77,6 тыс.). На втором месте по выдаче — Подмосковье (59 тыс.). Третья строчка у Краснодарского края (46,5 тыс.), четвертое место — у Санкт-Петербурга (42,6 тыс.). Замыкает пятерку Свердловская область с результатом в 37,0 тыс. кредиток.

«До марта 2022 года сегмент кредитных карт развивался достаточно динамично. После карантинных мероприятий весны – начала лета 2020 года, когда выдача кредиток сократилась радикально, рынок рос практически непрерывно», — отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

По его словам, в ближайшие месяцы рост ставок из-за санкций станет определяющим фактором как для сегмента кредитных карт, так и для кредитного рынка в целом. Поэтому можно ожидать спада в кредитовании, сравнимого с периодом начала пандемии коронавируса.

Он добавил, что меры поддержки заемщиков смогут частично сгладить отрицательные последствия санкций на рынке розничного кредитования.

Ранее в среду РИА «Новости» сообщили, что после приостановки работы в России популярных платежных систем Visa и Mastercard китайская платежная система UnionPay стала пользоваться большим спросом у клиентов. Например, получить карту на руки можно только в шести российских кредитных организациях. Клиенту Газпромбанка придется заплатить за выпуск карты UnionPay 15 тысяч рублей, а Россельхозбанка — до 9,5 тысячи рублей.

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