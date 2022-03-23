ВТБ начал предлагать кредитные каникулы по новым правилам

Розничные клиенты ВТБ теперь могут получить отсрочку платежей по кредитам вне зависимости от уровня снижения доходов и без подтверждающих документов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы кредитной организации.

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ВТБ с 9 марта 2022 года начинал принимать обращения розничных клиентов на кредитные каникулы в рамках ранее принятого федерального закона. Программа была доступна заемщикам, чей доход за месяц до обращения за реструктуризацией сократился более чем на 30%.

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«С 23 марта ВТБ улучшает условия предоставления кредитных каникул для розничных клиентов. Теперь отсрочку по платежам можно получить независимо от уровня снижения дохода и без подтверждающих документов. Каникулы подключаются дистанционно в контакт-центре банка или в чат-боте «ВТБ онлайн», в офис обращаться не нужно. Лимит по кредитам, на которые распространяется отсрочка, соответствует государственным каникулам», - указала пресс-служба ВТБ.

Клиенты, не имеющие просроченную задолженность по кредитам, не должны будут предоставлять в банк документы о снижении уровня своего дохода, отметили в банке.

Что касается максимальных размеров кредитов на дату выдачи, то они соответствуют тем, что были объявлены ранее. Так, по потребительским кредитам или автокредитам без залога сумма составляет 300 тысяч рублей, по залоговым автокредитам - 700 тысяч рублей, по кредитным картам - 100 тысяч рублей. Согласно условиям, по ипотеке размер кредита для Москвы не должен превышать 6 млн рублей, в Московской области, Санкт-Петербурге и регионах, входящих в ДФО, - 4 млн рублей, для Ленинградской области и других регионов - 3 млн рублей.

По кредитам наличными разрешено установить льготный период на три месяца, по ипотеке, автокредитам и кредитным картам - на срок до полугода. Действие программы заканчивается 30 сентября 2022 года.

«В случае, если сумма по кредиту выше значений, предусмотренных по государственным каникулам, физлица могут воспользоваться отсрочкой платежей по расширенной программе ВТБ. В ее рамках суммы потребительских кредитов и автокредитов не ограничены, кредит по ипотеке не должен превышать 20 млн рублей. Ипотечные заемщики могут также воспользоваться программой ипотечных кредитных каникул, которые доступны в рамках N353-ФЗ», - указали в кредитной организации.