Россиян предупредили о росте цен на бензин в пределах инфляции

Стоимость бензина и дизеля в России с начала года почти не изменилась, при нормальных условиях ее рост сохранится в пределах инфляции. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак на правительственном часе в Госдуме, передает «Прайм».
По его словам, в случае образования избытка топлива на внутреннем рынке России следует принимать нетривиальные решения, в том числе по загрузке нефтеперерабатывающих заводов.
«Благодаря законодательству, которое принято, сегодня, с начала года, у нас практически не изменились цены ни на бензин, ни на дизельное топливо… При нормальной ситуации, если наши экспортные товары будут реализовываться, у нас будет нормальная ситуация на нашем внутреннем рынке, мы будем удерживать цены на уровне инфляции», — отметил Новак.
Ранее Александр Новак заявил, что в России ни в коем случае нельзя прибегать к госрегулированию цен на топливо. Такая мера могла бы привести к исчезновению бензина, считает он.
Член правления Независимого топливного союза Григорий Баженов ранее высказал мнение, что для уменьшения стоимости бензина в России следует убрать демпфер и снизить акциз на топливо. В таком случае удастся и сдерживать инфляцию, считает он.