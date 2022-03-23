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59 минут назад

Россиян предупредили о росте цен на бензин в пределах инфляции

Лера Букина

Стоимость бензина и дизеля в России с начала года почти не изменилась, при нормальных условиях ее рост сохранится в пределах инфляции. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак на правительственном часе в Госдуме, передает «Прайм».

Россиян предупредили о росте цен на бензин в пределах инфляции
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, в случае образования избытка топлива на внутреннем рынке России следует принимать нетривиальные решения, в том числе по загрузке нефтеперерабатывающих заводов.

«Благодаря законодательству, которое принято, сегодня, с начала года, у нас практически не изменились цены ни на бензин, ни на дизельное топливо… При нормальной ситуации, если наши экспортные товары будут реализовываться, у нас будет нормальная ситуация на нашем внутреннем рынке, мы будем удерживать цены на уровне инфляции», — отметил Новак.

Ранее Александр Новак заявил, что в России ни в коем случае нельзя прибегать к госрегулированию цен на топливо. Такая мера могла бы привести к исчезновению бензина, считает он.

Член правления Независимого топливного союза Григорий Баженов ранее высказал мнение, что для уменьшения стоимости бензина в России следует убрать демпфер и снизить акциз на топливо. В таком случае удастся и сдерживать инфляцию, считает он.

Личный счет,Григорий Баженов,Александр Новак,Госдума,
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