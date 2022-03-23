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59 минут назад

Стоит ли скупать серебро и платину: эксперт дал совет

Лера Букина

Драгоценные металлы по-прежнему представляют собой один из немногих доступных для населения России вариантов сохранить накопления. Тем не менее, несмотря на отмену НДС для физлиц, следует помнить, что платина и серебро даже в сравнении с золотом менее ликвидны, заявил агентству «Прайм» аналитик ФГ «Финам» Андрей Маслов.

Стоит ли скупать серебро и платину: эксперт дал совет
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Драгоценные металлы тяжело хранить, а их ликвидность в несколько раз ниже ликвидности валют», — подчеркивает эксперт.

Маслов считает, что россияне в целом могут перевести часть сбережений в золото, платину или серебро, однако делать это следует «в разумном количестве».

«И не стоит класть все яйца в одну корзину: все же диверсификация остается важнейшим инструментом для защиты активов во времена тяжелейшего кризиса», — указал аналитик.

Ранее 9 марта президент РФ Владимир Путин подписал закон, который отменяет с 1 марта 20-процентный НДС при продаже драгоценных металлов в слитках физическим лицам. Банк России решил с 9 марта на полгода ограничить выдачу физлицам наличной валюты. В этот период розничные клиенты банков могут снять с открытого до 9 марта счета до $10 тысяч наличными (в каждом из банков), остальные средства - в рублях по рыночному курсу на день выдачи.

Также стало известно, что спрос клиентов Сбербанка на драгоценные металлы в слитках (в основном в золоте) увеличился в 30 раз в сравнении с периодом до отмены НДС на эти активы и введения регулятором ограничений на снятие физлицами наличной валюты.

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