Мишустин рассказал о судьбе выданной россиянам ипотеки

Платежи граждан по ипотечным займам, оформленным до повышения ключевой ставки Банком России, останутся на уровне конца февраля. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в среду на совещании президента Владимира Путина с членами правительства.

"Платежи физических лиц по ипотечным кредитам, оформленным до изменения ключевой ставки, и вовсе останутся на уровне по состоянию на конец февраля", - сказал глава кабмина.

Мишустин также сообщил, что подписано постановление о максимальных размерах займов, по которым граждане вправе обращаться в банки за предоставлением кредитных каникул. Сделать это будет возможно до конца сентября при условии, что их доходы снизились на 30% по сравнению со средним уровнем предыдущего года.