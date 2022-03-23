Мишустин рассказал о судьбе выданной россиянам ипотеки

Платежи граждан по ипотечным займам, оформленным до повышения ключевой ставки Банком России, останутся на уровне конца февраля. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в среду на совещании президента Владимира Путина с членами правительства.
"Платежи физических лиц по ипотечным кредитам, оформленным до изменения ключевой ставки, и вовсе останутся на уровне по состоянию на конец февраля", - сказал глава кабмина.
Мишустин также сообщил, что подписано постановление о максимальных размерах займов, по которым граждане вправе обращаться в банки за предоставлением кредитных каникул. Сделать это будет возможно до конца сентября при условии, что их доходы снизились на 30% по сравнению со средним уровнем предыдущего года.
Премьер-министр рассказал о мерах поддержки занятости.
"Воспользоваться услугами центров занятости могут теперь не только безработные, но и те, кто находится под риском увольнения", - уточнил он.
Мишустин также рассказал об инициативах кабмина, направленных на насыщение внутреннего рынка привычными товарами.
"Мы убедили наших коллег по Евразийскому экономическому союзу и приняли решение повысить на всей его территории лимит беспошлинного ввоза в рамках электронной торговли до €1 тыс. При таможенном оформлении в пунктах пропуска соответственно установлен приоритет для товаров народного потребления - прежде всего продуктов питания и медикаментов", - пояснил он.