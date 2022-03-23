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44 минуты назад

Россияне начали обменивать поддержанные авто на квартиры

Мария Иванова

«Газета.ру» рассказала, что на фоне скачка цен россияне начали размещать объявления об обмене своих подержанных авто на квартиры, дачи и землю.

Россияне начали обменивать поддержанные авто на квартиры
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Автор одного из объявлений, найденных изданием, хочет обменять свой внедорожник Kia Mohave на квартиру в Махачкале. Свое авто 2021 года выпуска с пробегом в десять тысяч километров он оценил в семь миллионов рублей.

«Квартиру я рассматриваю только в Махачкале, в центре, не в других городах. Если квартира стоит дешевле, только с вашей доплатой», - заявил автор объявления.

По данным «Газеты.ру», в центре Махачкалы за семь миллионов можно приобрести квартиру площадью 100-120 «квадратов» в новостройке.

Житель Нового Уренгоя разместил объявление об обмене кроссовера Toyota RAV4 2021 года с пробегом 6,5 тысячи километров на однокомнатную квартиру. Автомобиль он оценил в 5,2 миллиона рублей. А житель Краснодарского края решил обменять свой RAV4 2020 года на квартиру или дом в Славянске-на-Кубани. За авто он установил цену в четыре миллиона рублей.

В начале марта «АвтоВАЗ» во второй раз в 2022 году поднял цены на все автомобили марки Lada. Стоимость некоторых моделей в определенных комплектациях подскочила на 250 тысяч рублей.

Самая бюджетная и популярная модель Lada Granta подорожала на 86 тысяч - до 684 900 рублей. Цена Lada Vesta увеличилась на 170 тысяч и перевалила за отметку в миллион рублей (1 032 900 рублей).

Автомобили Kia только за март подорожали дважды. Рост цен составил от 170 тысяч до одного миллиона рублей (9,8 – 17,2 процента). В частности, внедорожник Mohave подорожал примерно на миллион рублей во всех комплектациях и теперь стоит от 4 144 900 до 5 324 900 рублей.

Личный счет,Автоваз,
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