Toyota на однушку: Россияне начали обменивать поддержанные авто на квартиры

«Газета.ру» рассказала, что на фоне скачка цен россияне начали размещать объявления об обмене своих подержанных авто на квартиры, дачи и землю.
Автор одного из объявлений, найденных изданием, хочет обменять свой внедорожник Kia Mohave на квартиру в Махачкале. Свое авто 2021 года выпуска с пробегом в десять тысяч километров он оценил в семь миллионов рублей.
«Квартиру я рассматриваю только в Махачкале, в центре, не в других городах. Если квартира стоит дешевле, только с вашей доплатой», - заявил автор объявления.
По данным «Газеты.ру», в центре Махачкалы за семь миллионов можно приобрести квартиру площадью 100-120 «квадратов» в новостройке.
Житель Нового Уренгоя разместил объявление об обмене кроссовера Toyota RAV4 2021 года с пробегом 6,5 тысячи километров на однокомнатную квартиру. Автомобиль он оценил в 5,2 миллиона рублей. А житель Краснодарского края решил обменять свой RAV4 2020 года на квартиру или дом в Славянске-на-Кубани. За авто он установил цену в четыре миллиона рублей.
В начале марта «АвтоВАЗ» во второй раз в 2022 году поднял цены на все автомобили марки Lada. Стоимость некоторых моделей в определенных комплектациях подскочила на 250 тысяч рублей.
Самая бюджетная и популярная модель Lada Granta подорожала на 86 тысяч - до 684 900 рублей. Цена Lada Vesta увеличилась на 170 тысяч и перевалила за отметку в миллион рублей (1 032 900 рублей).
Автомобили Kia только за март подорожали дважды. Рост цен составил от 170 тысяч до одного миллиона рублей (9,8 – 17,2 процента). В частности, внедорожник Mohave подорожал примерно на миллион рублей во всех комплектациях и теперь стоит от 4 144 900 до 5 324 900 рублей.