Квитанции за услуги ЖКХ изменятся

Некоторые управляющие компании в России решили по-новому печатать квитанции за коммунальные услуги. Изменения вызваны ситуацией на рынке офисной бумаги и поставками химикатов для ее производства. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на Ассоциацию компаний, обслуживающих недвижимость (АКОН).

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Управляющие компании самостоятельно решают проблему. Одно из Товариществ собственников жилья (ТСЖ) в Ижевске напечатало квитанции за ЖКУ на обратной стороне старых документов. Однако эксперты посчитали подобный вариант не самым подходящим, так как на подобных листах может оказаться служебная информация или персональные данные.

В Армавире планируют изменить размер квитанций и печатать на одном листе две платежки. Некоторые компании в Севастополе рассылают квитанции в электронном виде, а пожилым жильцам, которые не пользуются электронной почтой и мессенджерами, распечатывают платежки традиционным способом.

По данным АКОН, ситуация с офисной бумагой постепенно решается. На рынке появилась бумага такой же плотности, как и была, но цвета слоновой кости.