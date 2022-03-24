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1 час назад

Правило "нулевого дохода" не будут применять к потерявшим работу

Российская ГазетаРоссийская Газетаиещё 5

Так называемое правило "нулевого дохода" не будет учитываться при назначении мер поддержки для россиян, которые потеряли работу с 1 марта. Об этом заявил глава Минтруда Антон Котяков на заседании думского комитета.

Минтруд уточнил применение правила «нулевого дохода»
Фото: ТАССТАСС

Данное правило применяется в комплексной оценке нуждаемости при назначении выплаты семьям с детьми.

Однако в Минтруда понимают, что с учетом экономической ситуации материальное положение конкретной семьи может измениться достаточно быстро, пояснил министр.

"И для того, чтобы мы оперативно реагировали на это изменение, мы предусмотрели, что в случае если гражданин потерял работу после 1 марта и встал на учет в центры занятости, то его предыдущие доходы за 12 месяцев в расчет не берем", - сказал он.

При этом, по данным ведомства, безработными в конце февраля были зарегистрированы 682,8 тысячи человек.

Что касается ежемесячных мер поддержки, то ими охвачены порядка 6 млн семей, воспитывающих детей до 17 лет. Это выплаты на детей до 3 лет - 1,9 млн человек, выплаты на семьи с детьми от 3 до 7 лет - порядка 3 млн человек в месяц.

Кроме того, действует мера поддержки беременных, вставших на учет в ранние сроки, этим пособием охвачены 230 тысяч женщин. Также была введена выплата семьям, в которых детей воспитывают одинокие родители.

Личный счет,Антон Котяков,Минтруд России,
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