Появились туры за рубеж за картами Visa и Mastercard

Российские туроператоры начали предлагать туры за границу для оформления там банковских карт платежных систем Visa и Mastercard. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

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"Нишу "вакцинных туров", несколько потерявших былую актуальность, грозят заполнить туры за банковскими картами платежных систем Visa и Mastercard. На рынке уже появились первые предложения по таким турам в Узбекистан от "Веди групп". Другие туроператоры готовы пополнить список "карточных" направлений Арменией, Казахстаном и другими странами - может быть, и Турцией", - говорится в сообщении.

Например, "Веди групп" предлагает такие туры в Узбекистан. Путевки являются трехдневными, во второй день тура туристы могут по желанию потратить час на оформление и получение карты международной платежной системы Visa или Mastercard в местном банке. Это организуют партнеры туроператора в Узбекистане. Необходимые документы можно подать в отделение заранее, рассказали в ассоциации.

Туроператор "Русский экспресс" тоже готовит подобные туры в Армению, Казахстан и Узбекистан, также рассматривается Киргизия. Руководитель департамента рекламы и PR туроператора "Русский экспресс" Анна Филатовская рассказала АТОР, что спрос на туры за рубеж за картами Visa и Mastercard действительно появился, компания получает все больше запросов от турагентов о возможности организовать подобные поездки. В пресс-службе туроператора "Интурист" сообщили АТОР, что компания опрашивает принимающих партнеров в Армении, Узбекистане и Турции на предмет возможности запуска таких туров.