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1 час назад

В ФНС анонсировали новые налоговые меры поддержки

Газета.RuГазета.Ruиещё 2

Налоговая поддержка граждан в России будет расширяться. Об этом на брифинге в правительстве заявил глава Федеральной налоговой службы (ФНС) России Даниил Егоров.

В ФНС анонсировали новые налоговые меры поддержки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Нужно понимать, что это идет первый пакет мер. Мер будет гораздо больше, и они будут выходить последовательно, и, конечно, мы будем об этом уведомлять», — отметил Егоров.

Он добавил, что в рамках мер поддержки граждан отменяется уплата НДФЛ с процентных доходов, полученных по вкладам в банках в 2021-2022 годах. Также от этого налога будут освобождены все доходы в виде материальный выгоды, которые были получены в период с 2021 года по 2023 год включительно.

22 марта премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что правительство разработало новые меры по поддержке экономики в условиях санкций. Отмечается, что эти меры позволят скорректировать программу стимулирования разработки российскими предприятиями конструкторской документации.

Позже состоялось расширенное заседание комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи на тему: «Дальнейшее развитие IT-отрасли в условиях санкций». В рамках заседания эксперты обсудили, какие меры поддержки необходимы, как закрыть вопрос кадрового голода и какие возможности открываются перед российским IT-сектором с точки зрения импортозамещения и ухода иностранных конкурентов с отечественного рынка.

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