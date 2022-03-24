Банки начали вводить новые комиссии: как избежать переплат

Условия, предлагаемые банками, стали меняться, а комиссии – повышаться. Life рассказал, как россиянам не начать платить за то, что раньше было бесплатно.
«Если гражданин при заключении договора не обратил внимания на стандартную фразу о согласии со всеми возможными изменениями в тарифах, то все списания в рамках обновлённых тарифов будут правомерными. Другое дело, как в соглашении между банком и его клиентом предусмотрена обязанность информирования. Если она вообще не указана, то это нарушение требований ЦБ», - подчеркнул заведующий Западной коллегией адвокатов города Москвы Александр Инютин.
Решить вопрос можно, подав заявление, однако есть вероятность, что деньги вернут в обмен на переподписание соглашения об обслуживании, в приложении к которому будут и «уточненные» тарифы, отметил эксперт.
Отмечается, что некоторые банки в одностороннем порядке прибегли к вводу комиссий за пополнение валютного счета. Это они объяснили «текущей волатильностью рынка». Банки зачастую осуществляют СМС-рассылку, что ими документально фиксируется, указал топ-менеджер из ВТБ. В этой связи в отличие от случаев с переводами, вернуть подобного рода удержания, скорее всего, не получится, подчеркнул он.
Также некоторые банки стали оказывать платную услугу «Предоставление счета-выписки на бумажном носителе».
«Отказаться от такой навязанной услуги можно и нужно», - отметила адвокат Адвокатской палаты города Москвы Ева Митлина, ссылаясь на закон «О защите прав потребителей».
Кроме того, некоторые банки рассылают
сообщения о введении новых ставок по вкладам в валюте. Предполагается, что они будут ниже, чем те, что действуют сейчас, в связи с этим предлагается не упускать момент, а пополнить свой счёт и открыть онлайн-вклад по выгодной ставке. На это отводятся сутки. Позднее в интернет-приложениях ставка по вновь открытому вкладу вместо обещанных 6% в евро отображается как 1% в тех же евро.
Для того чтобы обезопасить себя от изменений банковских тарифов, необходимо при заключении с банком любого договора или при выпуске банковской карты еще до выражения согласия с условиями обслуживания внимательно ознакомиться с текстом и ссылками на все правила. Также россиянам рекомендуют регулярно проверять изменения тарифов и обновления условий на сайте своего банка. Кроме того, эксперты советуют по любым вопросам обращаться за разъяснениями только письменно через заявление.