Банки начали вводить новые комиссии: как избежать переплат

Условия, предлагаемые банками, стали меняться, а комиссии – повышаться. Life рассказал, как россиянам не начать платить за то, что раньше было бесплатно.

«Если гражданин при заключении договора не обратил внимания на стандартную фразу о согласии со всеми возможными изменениями в тарифах, то все списания в рамках обновлённых тарифов будут правомерными. Другое дело, как в соглашении между банком и его клиентом предусмотрена обязанность информирования. Если она вообще не указана, то это нарушение требований ЦБ», - подчеркнул заведующий Западной коллегией адвокатов города Москвы Александр Инютин.

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Решить вопрос можно, подав заявление, однако есть вероятность, что деньги вернут в обмен на переподписание соглашения об обслуживании, в приложении к которому будут и «уточненные» тарифы, отметил эксперт.

Отмечается, что некоторые банки в одностороннем порядке прибегли к вводу комиссий за пополнение валютного счета. Это они объяснили «текущей волатильностью рынка». Банки зачастую осуществляют СМС-рассылку, что ими документально фиксируется, указал топ-менеджер из ВТБ. В этой связи в отличие от случаев с переводами, вернуть подобного рода удержания, скорее всего, не получится, подчеркнул он.

Также некоторые банки стали оказывать платную услугу «Предоставление счета-выписки на бумажном носителе».

«Отказаться от такой навязанной услуги можно и нужно», - отметила адвокат Адвокатской палаты города Москвы Ева Митлина, ссылаясь на закон «О защите прав потребителей».

Кроме того, некоторые банки рассылают

сообщения о введении новых ставок по вкладам в валюте. Предполагается, что они будут ниже, чем те, что действуют сейчас, в связи с этим предлагается не упускать момент, а пополнить свой счёт и открыть онлайн-вклад по выгодной ставке. На это отводятся сутки. Позднее в интернет-приложениях ставка по вновь открытому вкладу вместо обещанных 6% в евро отображается как 1% в тех же евро.