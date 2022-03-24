Россия выплатит по 10 тысяч рублей пенсионерам Украины

Россия единовременно выплатит по 10 тысяч рублей пенсионерам и бюджетникам, живущим на освобожденных территориях Украины. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на МЧС России.

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«Единовременные выплаты в размере десяти тысяч рублей направлены на поддержку наиболее социально незащищенных групп населения — пенсионеров и работников бюджетной сферы», - говорится в сообщении.

Пункты выдачи финансовой помощи открываются на освобожденных территориях. Их безопасность обеспечивает Росгвардия.

«Приняты первые заявления. Людей информируют через СМИ, а далее они передают информацию родственникам, соседям», - рассказал врио главы МЧС Александр Чуприян.

По его словам, работа только началась, но выплаты будут осуществлены в полном объеме.