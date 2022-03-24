Россия выплатит по 10 тысяч рублей пенсионерам Украины

Россия единовременно выплатит по 10 тысяч рублей пенсионерам и бюджетникам, живущим на освобожденных территориях Украины. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на МЧС России.
«Единовременные выплаты в размере десяти тысяч рублей направлены на поддержку наиболее социально незащищенных групп населения — пенсионеров и работников бюджетной сферы», - говорится в сообщении.
Пункты выдачи финансовой помощи открываются на освобожденных территориях. Их безопасность обеспечивает Росгвардия.
«Приняты первые заявления. Людей информируют через СМИ, а далее они передают информацию родственникам, соседям», - рассказал врио главы МЧС Александр Чуприян.
По его словам, работа только началась, но выплаты будут осуществлены в полном объеме.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Глава государства назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». При этом он особо отметил, что Россия не планирует оккупацию украинских территорий.