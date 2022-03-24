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1 час назад

В Британии заявили о резком росте цен после слов Путина об оплате газа в рублях

Вероника Полынина

Цены на газ в Великобритании выросли после требования президента РФ Владимира Путина к «недружественным» странам расплачиваться за топливо в рублях, пишет Daily Express.

В Британии заявили о резком росте цен после слов Путина об оплате газа в рублях
Фото: ReutersReuters

«Европейские страны вынуждены выбирать между поддержкой российской валюты и потерей жизненно важных поставок газа в разгар и без того сложного энергетического кризиса», - говорится в статье.

После объявления оптовые цены на газ в Великобритании выросли на 18 процентов.

В настоящее время около 40 процентов европейского газа поступает из России. «Газпром» на ежедневной основе поставляет в Европу 384 млн кубометров топлива.

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Напомним, что 23 марта президент России Владимир Путин заявил, что отныне РФ будет принимать оплату за поставки газа в «недружественные» страны в рублях, поскольку получать оплату в долларах и евро «не имеет смысла». Президент поручил ЦБ и правительству в недельный срок определить порядок совершения операций с Европой в рублях. После заявления Путина курс доллара упал на 5,61 процента, до 97,73 рубля, евро — до 108,01 рубля (минус 5,66 процента).

Личный счет,Владимир Путин,Газпром,
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