В Британии заявили о резком росте цен после слов Путина об оплате газа в рублях

Цены на газ в Великобритании выросли после требования президента РФ Владимира Путина к «недружественным» странам расплачиваться за топливо в рублях, пишет Daily Express.
«Европейские страны вынуждены выбирать между поддержкой российской валюты и потерей жизненно важных поставок газа в разгар и без того сложного энергетического кризиса», - говорится в статье.
После объявления оптовые цены на газ в Великобритании выросли на 18 процентов.
В настоящее время около 40 процентов европейского газа поступает из России. «Газпром» на ежедневной основе поставляет в Европу 384 млн кубометров топлива.
Напомним, что 23 марта президент России Владимир Путин заявил, что отныне РФ будет принимать оплату за поставки газа в «недружественные» страны в рублях, поскольку получать оплату в долларах и евро «не имеет смысла». Президент поручил ЦБ и правительству в недельный срок определить порядок совершения операций с Европой в рублях. После заявления Путина курс доллара упал на 5,61 процента, до 97,73 рубля, евро — до 108,01 рубля (минус 5,66 процента).