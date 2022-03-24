В Британии заявили о резком росте цен после слов Путина об оплате газа в рублях

Цены на газ в Великобритании выросли после требования президента РФ Владимира Путина к «недружественным» странам расплачиваться за топливо в рублях, пишет Daily Express.

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«Европейские страны вынуждены выбирать между поддержкой российской валюты и потерей жизненно важных поставок газа в разгар и без того сложного энергетического кризиса», - говорится в статье.

После объявления оптовые цены на газ в Великобритании выросли на 18 процентов.

В настоящее время около 40 процентов европейского газа поступает из России. «Газпром» на ежедневной основе поставляет в Европу 384 млн кубометров топлива.