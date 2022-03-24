ФАС предостерегла от заявлений о росте цен на авиабилеты

Федеральная антимонопольная служба России выдала предостережения «ВТБ Капиталу» и Национальному рейтинговому агентству из-за их публичных заявлений в СМИ об удорожании авиабилетов. Об этом сообщает пресс-служба ФАС.
«22 марта 2022 года ряд СМИ процитировали представителей компаний "ВТБ Капитал" и Национального рейтингового агентства, спрогнозировавших рост цен на авиабилеты. Подобные сообщения могут привести к повышению спроса, что может быть использовано участниками рынка для увеличения продаж и негативно сказаться на ценах для конечного потребителя», — говорится на сайте службы.
В ФАС напомнили, что организациям запрещено осуществлять координацию экономической деятельности, если она может привести, в том числе, к установлению или поддержанию цен.
Также в организации предупредили об обязательности неукоснительного соблюдения требований антимонопольного законодательства. При обнаружении признаков противоправного поведения и установления экономически необоснованных цен отдельными компаниями служба примет меры антимонопольного реагирования и будет пресекать недобросовестные практики, подчеркнули в ФАС.