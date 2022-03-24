ФАС предостерегла от заявлений о росте цен на авиабилеты

«22 марта 2022 года ряд СМИ процитировали представителей компаний "ВТБ Капитал" и Национального рейтингового агентства, спрогнозировавших рост цен на авиабилеты. Подобные сообщения могут привести к повышению спроса, что может быть использовано участниками рынка для увеличения продаж и негативно сказаться на ценах для конечного потребителя», — говорится на сайте службы.