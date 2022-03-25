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56 минут назад

Россиян предупредили о всплеске мошенничества при покупке авиабилетов

Lenta.ruLenta.ruиещё 1

В российской авиакомпании «Аэрофлот» обратили внимание на рост количества случаев обмана пассажиров при покупке авиабилетов на рейсы перевозчика. О всплеске мошенничества компания предупредила на своем сайте.

Россиян предупредили о мошенничестве с авиабилетами
Фото: ТАССТАСС

Как заметили представители перевозчика, фейковые интернет-сайты по бронированию авиабилетов копируют дизайн официального портала «Аэрофлот». Тем не менее, распознать мошеннический ресурс можно по трем признакам: искаженное название домена («aerсflot», «areoflot»), недавняя дата регистрации домена и заниженная стоимость билетов.

Пассажиры, которые пытаются приобрести билеты на фейковых сайтах, либо теряют деньги, либо раскрывают данные банковских карт, которые в дальнейшем используются преступниками в личных целях.

«Настоятельно рекомендуем проявлять внимательность и осторожность при бронировании и оплате авиабилетов через непроверенные сайты, аккаунты в социальных сетях, а также если вы прибегаете к помощи посторонних физических лиц», — добавили в «Аэрофлоте».

Ранее в марте авиакомпания «Аэрофлот» объявила о запуске с апреля масштабной программы регулярных международных рейсов из Сочи по 17 направлениям. Так, перелеты будут выполняться в Армению, Египет, Израиль, Казахстан, Турцию и Узбекистан на самолетах отечественного производства Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100).

Личный счет,Аэрофлот,
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