Россиянам рассказали, когда стабилизируется ситуация с бумагой

Ситуация с поставкой бумаги в России должна стабилизироваться к апрелю. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу Минпромторга.

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«В России работают три крупных производителя офисной бумаги. Все предприятия обеспечивали бумагой не только внутренний рынок, но и поставляли продукцию в зарубежные страны», — отметили в ведомстве.

В Минпромторге добавили, что из-за санкционных ограничений и логистических проблем с доставкой импортных химикатов на одном из крупнейших комбинатов — Светогорском ЦБК — провели перестройку технологического процесса и приступили к налаживанию сотрудничества с альтернативными поставщиками сырья. В частности, разрабатываются маршруты доставки из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, Турции, Индии и других стран.