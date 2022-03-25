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1 час назад

Россиянам рассказали, когда стабилизируется ситуация с бумагой

Елена Прошина

Ситуация с поставкой бумаги в России должна стабилизироваться к апрелю. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу Минпромторга.

Россиянам рассказали, когда стабилизируется ситуация с бумагой
Фото: ТАССТАСС

«В России работают три крупных производителя офисной бумаги. Все предприятия обеспечивали бумагой не только внутренний рынок, но и поставляли продукцию в зарубежные страны», — отметили в ведомстве.

В Минпромторге добавили, что из-за санкционных ограничений и логистических проблем с доставкой импортных химикатов на одном из крупнейших комбинатов — Светогорском ЦБК — провели перестройку технологического процесса и приступили к налаживанию сотрудничества с альтернативными поставщиками сырья. В частности, разрабатываются маршруты доставки из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, Турции, Индии и других стран.

В ведомстве подчеркнули, что отечественные производители полностью закрывают потребности рынка офисной бумаги в России, поэтому недостатка в ней не будет. Стабилизацию ситуации в Минпромторге ожидают к середине апреля.

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