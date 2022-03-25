Силуанов призвал россиян не беспокоиться за сбережения в банках

«Я думаю, что беспокоиться о своих сбережениях, которые находятся в банках, не следует. В условиях повышения процентной ставки Центральным банком сбережения в рублях стали даже очень привлекательными. Проценты по депозитам в банках составляют около 20% и более. Это вполне сопоставимо с прогнозируемым уровнем инфляции», - сказал Силуанов.