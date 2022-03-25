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30 минут назад

Силуанов: Россиянам не стоит беспокоиться о своих сбережениях в банках

Агентство «Москва»Агентство «Москва»иещё 1

Россиянам не следует беспокоиться о своих сбережениях, которые находятся в банках. Об этом сообщил министр финансов России Антон Силуанов в интервью телеканалу «Россия 1».

Силуанов призвал россиян не беспокоиться за сбережения в банках
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я думаю, что беспокоиться о своих сбережениях, которые находятся в банках, не следует. В условиях повышения процентной ставки Центральным банком сбережения в рублях стали даже очень привлекательными. Проценты по депозитам в банках составляют около 20% и более. Это вполне сопоставимо с прогнозируемым уровнем инфляции», - сказал Силуанов.

Как пояснил министр, деньги точно не стоит хранить под подушкой.

«В этом случае сбережения будут сокращаться в реальном выражении», - отметил он.

Личный счет,Антон Силуанов,Банк России,
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