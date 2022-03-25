Силуанов дал совет россиянам

Россиянам рекомендуется хранить деньги в банках для сохранности сбережений. Об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов в пятницу, 25 марта.

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— Я думаю, что беспокоиться о своих сбережениях, которые находятся в банках, не следует. В условиях повышения процентной ставки Центральным банком сбережения в рублях стали даже очень привлекательными, — сказал министр.

Нынешние проценты по вкладам сопоставимы с прогнозируемым уровнем инфляции, добавил он. Сбережения, считает Силуанов, будут сокращаться в реальном выражении, если их хранить «под подушкой».

Министр напомнил, что государство гарантирует сохранность 1,4 миллиона рублей на счету. Около 90 процентов всех вкладов россиян укладываются в данный лимит, отметил Силуанов в эфире «России 1».

9 марта «ВМ» поговорила с экспертами и попыталась понять, действительно ли страна находится на грани дефолта. Аналитики Fitch полагают, что дефолт по долларовым обязательствам России неизбежен.

Главный экономист консалтинговой компании «ПФ Капитал» Евгений Надоршин рассказал, что текущая конъюнктура не указывает на дефолтное состояние экономики России. Пересмотр рейтинга эксперт прежде всего связывает с заморозкой части резервов ЦБ.