Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+16° в 
USD 95.66EUR 105.27
Войти в почту
1 час назад

Силуанов посоветовал россиянам хранить сбережения в рублях

Вечерняя МоскваВечерняя Москваиещё 3

Россиянам рекомендуется хранить деньги в банках для сохранности сбережений. Об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов в пятницу, 25 марта.

Силуанов дал совет россиянам
Фото: РИА НовостиРИА Новости

— Я думаю, что беспокоиться о своих сбережениях, которые находятся в банках, не следует. В условиях повышения процентной ставки Центральным банком сбережения в рублях стали даже очень привлекательными, — сказал министр.

Нынешние проценты по вкладам сопоставимы с прогнозируемым уровнем инфляции, добавил он. Сбережения, считает Силуанов, будут сокращаться в реальном выражении, если их хранить «под подушкой».

Министр напомнил, что государство гарантирует сохранность 1,4 миллиона рублей на счету. Около 90 процентов всех вкладов россиян укладываются в данный лимит, отметил Силуанов в эфире «России 1».

9 марта «ВМ» поговорила с экспертами и попыталась понять, действительно ли страна находится на грани дефолта. Аналитики Fitch полагают, что дефолт по долларовым обязательствам России неизбежен.

Мишустин рассказал о судьбе выданной россиянам ипотеки

Главный экономист консалтинговой компании «ПФ Капитал» Евгений Надоршин рассказал, что текущая конъюнктура не указывает на дефолтное состояние экономики России. Пересмотр рейтинга эксперт прежде всего связывает с заморозкой части резервов ЦБ.

При этом кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев назвал происходящее «периодом переосмысления», после которого все стабилизируется. Понижение рейтинга он связывает с методологией подсчета, которую используют рейтинговые агентства.

Личный счет,Евгений Надоршин,Михаил Беляев,Антон Силуанов,Fitch Ratings,
10
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители