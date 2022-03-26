Хлеб в России стал самым часто покупаемым продуктом в марте

"Банк "Русский стандарт" составил рейтинг самых популярных категорий трат в зависимости от числа товаров в кассовых чеках в текущем марте. В него вошли "Продукты питания", "Средства гигиены", "Товары для детей", "АЗС". При этом, как показала статистика, товары - лидеры в различных категориях остались неизменными по сравнению как с предыдущим месяцем, так и с аналогичным периодом марта прошлого года. Эксперты отмечают, что несмотря на временный ограниченный рост спроса в некоторых категориях, товары-лидеры сохранили свою позицию, и это говорит в целом по стране о невысоком влиянии эмоциональных всплесков на спрос в общем. При этом рост спроса на отдельные товары соответствует предпандемийному", - указывают авторы исследования.