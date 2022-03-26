Хлеб в России стал самым часто покупаемым продуктом в марте

Хлеб оказался в первой половине марта 2022 года самым часто покупаемым продуктом в России, несмотря на ажиотаж вокруг гречки и сахара. В целом покупательские предпочтения россиян не изменились как по сравнению с февралем этого года, так и мартом 2021 года, показало исследование банка "Русский стандарт" (документ есть в распоряжении ТАСС).
"Банк "Русский стандарт" составил рейтинг самых популярных категорий трат в зависимости от числа товаров в кассовых чеках в текущем марте. В него вошли "Продукты питания", "Средства гигиены", "Товары для детей", "АЗС". При этом, как показала статистика, товары - лидеры в различных категориях остались неизменными по сравнению как с предыдущим месяцем, так и с аналогичным периодом марта прошлого года. Эксперты отмечают, что несмотря на временный ограниченный рост спроса в некоторых категориях, товары-лидеры сохранили свою позицию, и это говорит в целом по стране о невысоком влиянии эмоциональных всплесков на спрос в общем. При этом рост спроса на отдельные товары соответствует предпандемийному", - указывают авторы исследования.
Помимо хлеба, среди самых часто покупаемых продуктов в порядке убывания оказались кофе, мясо, яйца и молоко. Эксперты банка отметили, что пятерка самых популярных продуктов в марте этого года осталась такой же, что и в первой половине февраля, и годом ранее.
Самые популярные товары из категории "Средства гигиены" также не изменились. Лидером здесь в марте стало мыло - на него пришлось самое большое число кассовых чеков, где оно встречалось. Второе место - у салфеток, затем идут кремы, и только потом - туалетная бумага и шампунь.
"Товары для детей, которые регулярно оказываются среди самых популярных, в марте те же, что и в первой половине февраля 2022 года, и в марте 2021 года. В текущем месяце детское питание - лидер в рассматриваемой категории. Согласно статистике банка "Русский стандарт", далее в зависимости от числа товаров в кассовых чеках в первой половине марта 2022 года идут тетрадь, игрушка и подгузники", - говорится в исследовании.
Четвертая по популярности категория покупок - "АЗС". По данным банка, наибольшим спросом в текущем месяце пользуется бензин марки Аи-92, за ним следует Аи-95. Та же ситуация наблюдалась месяцем ранее, а также в марте 2021 года.
В исследовании были использованы обезличенные данные сервиса наполнения кассовых чеков банка "Русский стандарт" по количеству в них топ-100 самых популярных товаров в первой половине марта 2022 года.