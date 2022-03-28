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40 минут назад

Россия может выйти из соглашения о пенсиях в СНГ

Российская ГазетаРоссийская Газетаиещё 1

Россия намерена с 1 марта 2023 года выйти из соглашения о пенсионных гарантиях граждан СНГ. Как пояснили "Российской газете" в минтруде, это никак не отразится на получателях пенсий.

Россия может выйти из соглашения о пенсиях в СНГ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"С подавляющим большинством стран-участниц уже есть свежие договоренности - двусторонние или многосторонние соглашения", - подчеркнули в ведомстве. В ближайшее время аналогичное соглашение планируется заключить с Донецкой и Луганской народными республиками.

"С даты подписания соглашения в рамках СНГ прошло 30 лет, и многое изменилось в странах - участницах соглашения. В первую очередь произошел переход от государственной системы пенсионного обеспечения к системе формирования пенсионного обеспечения на основе уплаченных страховых взносов", - пояснила зампредседателя Комитета Совета Федерации по соцполитике Елена Бибикова.

Кроме того, по ее словам, территориальный принцип, заложенный в соглашении, приводит к возрастанию финансовой ответственности одного государства. "В связи с ростом миграционных потоков в Россию растут и затраты на реализацию соглашения, при том что под действие его норм уже могут подпадать граждане, не имеющие стажа работы в СССР или имеющие минимальный стаж и не внесшие вклад в развитие экономики страны", - отметила сенатор.

Со странами ЕАЭС (Арменией, Беларусью, Казахстаном, Киргизией) Россия уже заключила новое многостороннее соглашение, по которому с 1 января 2021 года расходы будут делиться по пропорциональной системе. Стаж, приобретенный на территории разных государств, будет суммироваться, и каждая страна будет выплачивать только свою часть - в соответствии с размером пенсионных прав, приобретенных на ее территории.

Личный счет,Маленькая пенсия ,Елена Бибикова,Минтруд России,ЕАЭС,Совет Федерации,
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