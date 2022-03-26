Уплату НДФЛ с процентных доходов по вкладам отменили

Президент РФ Владимир Путин подписал закон об отмене уплаты НДФЛ с процентных доходов, которые были получены по вкладам в банках в 2021-2022 годах. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на официальный портал правовой информации.

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Агентство отмечает, что с 2021 года на процентные доходы по превысившим необлагаемую сумму вкладам был введен налог в размере 13%. Уточняется, что сумма, не подлежащая налогообложению, рассчитывается как произведение 1 млн рублей и ключевой ставки Центробанка.

В 2021 году необлагаемый доход составил бы 42,5 тыс рублей, в 2022 году - 85 тыс рублей (с 1 января 2021 года по 1 января 2022 года ставка ЦБ повысилась с 4,25% до 8,5%).

Подписанный Владимиром Путин закон освободил граждан РФ от уплаты налога на процентные доходы по вкладам, который подлежал бы уплате в 2022-2023 годах.

Также были внесены изменения в правила налогообложения таких доходов, которые будут применяться при расчетах в последующих налоговых периодах.