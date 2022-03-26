Назван самый покупаемый россиянами продукт в марте

Аналитики банка «Русский стандарт» заявили, что в первой половине марта 2022 года в России наибольшим спросом пользовался хлеб. На его популярность не повлиял даже ажиотаж вокруг сахара и гречки. Об этом пишет ТАСС.

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«Банк "Русский стандарт" составил рейтинг самых популярных категорий трат в зависимости от числа товаров в кассовых чеках в текущем марте. В него вошли "Продукты питания", "Средства гигиены", "Товары для детей", "АЗС"», - сообщили исследователи.

Они отметили, что предпочтения россиян не изменились из-за кризиса.

«Как показала статистика, товары - лидеры в различных категориях остались неизменными по сравнению как с предыдущим месяцем, так и с аналогичным периодом марта прошлого года», - рассказали эксперты.

В список наиболее популярных в России продуктов попали также в порядке убывания кофе, мясо, яйца и молоко.

В категории «Средства гигиены» лидером в марте стало мыло. На второй позиции - салфетки, на третьей - кремы. Далее идут туалетная бумага и шампунь. В разделе «АЗС» на первом месте оказался бензин марки Аи-92. На второй строчке рейтинга Аи-95.