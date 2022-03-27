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1 час назад

Россиян в апреле ждут новые выплаты и индексация пенсий

Илья Родин

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил в своем Telegram-канале, что в апреле вступят в силу законы, направленные на поддержку социальной сферы. Об этом пишет URA.ru.

Россиян ждут новые выплаты и индексация пенсий
Фото: ТАССТАСС

В частности, с 1 апреля социальные пенсии поднимутся на 8,6%. К ним относятся выплаты по потере кормильца, старости, инвалидности и другие. Денежные средства в увеличенном объеме получат четыре миллиона человек.

Отмечается, что подавать заявление не потребуется - индексация пройдет автоматически.

Новую выплату получат и семьи с детьми в возрасте от 8 до 16 лет. Сумма будет зависеть от регионального прожиточного минимума на ребенка.

Портал «Госуслуги» станет доступен подросткам. С 14 лет им разрешат регистрироваться на сайте. Детей младше 14 лет смогут, при желании или потребности, зарегистрировать их родители или опекуны.

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Также Володин напомнил о том, что вступил в силу закон о признании военнослужащих, принимавших участие в специальной военной операции на Украине, ветеранами боевых действий.

Личный счет,Вячеслав Володин,Госдума,
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