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45 минут назад

Эксперт оценил возможность открытия банковских счетов за границей

Елена Прошина

Граждане России сейчас не могут открыть полноценные банковские счета за границей. Единственными способами для зарубежных расчетов остаются кобейджинговые карты «Мир»-Union Pay и электронные кошельки.

Эксперт оценил возможность открытия банковских счетов за границей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом рассказал РИА Новости генеральный директор платежного сервиса Vepay Георгий Никонов.

«Открытие полноценных счетов за границей для граждан РФ является практически невозможным на сегодняшний день, поскольку требуется гражданство, вид на жительство, подтверждение источника происхождения денежных средств и полная идентификация», - объяснил эксперт.

По его словам, в России произошел колоссальный прирост новых пользователей платежной системы «Мир», однако банки лишились хорошего дохода от трансграничных платежей.

Никонов также напомнил, что российские банки активно предлагают клиентам кобейджинговые карты "Мир"-Union Pay. Выпуск таких карт сейчас обходится клиентам до 15 тысяч рублей.

Классической альтернативой карточной оплате являются электронные кошельки. Некоторые по-прежнему принимают оплату из-за рубежа.

Ранее стало известно, что пользователи смогут получить 10% кешбэка на Ozon при оплате картой «Мир».

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