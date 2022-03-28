Россиянам напомнили про выплату в 10 тысяч рублей

Граждане России могут рассчитывать на выплату в 10 тысяч рублей от государства. Деньги может получить каждый, при условии правильного оформления документов, сообщает PRIMPRESS.

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«Рассчитывать на получение бонуса от властей могут все, кто оформит для себя статус самозанятого гражданина», – пишет издание.

Как уточняет PRIMPRESS, оформить себя в качестве самозанятого могут те, кто оказывает какие -либо услуги, например, репетиторы, няни или копирайтеры, а также владельцы небольшого бизнеса. Главное обладать стабильным доходом.

Самозанятые также обладают рядом льгот, в частности, платят всего четыре-шесть процентов с подоходного налога. Выплата в 10 тысяч рублей является целевой, те рассчитана на то, чтобы гражданин смог сократить расходы по налогу.