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57 минут назад

Россиянам напомнили про выплату в 10 тысяч рублей

РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

Граждане России могут рассчитывать на выплату в 10 тысяч рублей от государства. Деньги может получить каждый, при условии правильного оформления документов, сообщает PRIMPRESS.

Россиянам напомнили про выплату в 10 тысяч рублей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Рассчитывать на получение бонуса от властей могут все, кто оформит для себя статус самозанятого гражданина», – пишет издание.

Как уточняет PRIMPRESS, оформить себя в качестве самозанятого могут те, кто оказывает какие -либо услуги, например, репетиторы, няни или копирайтеры, а также владельцы небольшого бизнеса. Главное обладать стабильным доходом.

Самозанятые также обладают рядом льгот, в частности, платят всего четыре-шесть процентов с подоходного налога. Выплата в 10 тысяч рублей является целевой, те рассчитана на то, чтобы гражданин смог сократить расходы по налогу.

Ранее «ФедералПресс» писал, как оформить маткапитал в 2022 году.

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